中聖復交 陸委會：強烈不滿與遺憾

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中國大陸今天正式宣布與聖多美普林西比恢復外交關係，陸委會今天表示，「中國大陸計劃性操作『一個中國原則』，謀我邦交國」，陸委會再度表達強烈不滿與遺憾。

中國大陸外交部26宣布，大陸和日前與台灣斷交的聖多美普林西比恢復外交關係。

大陸外交部官網公布，大陸外交部長王毅26日在北京與聖國外長布特流（Urbino Botelho）會談。兩人會談後簽署「中華人民共和國和聖多美和普林西比民主共和國關於恢復外交關係的聯合公報」。

行政院大陸委員會指出，中國大陸必須為此一破壞兩岸關係的惡意舉措負起完全責任，並嚴肅體認打壓威嚇的負面作為損人不利己，並不利雙方長遠的良性互動。1051226

(中央社)