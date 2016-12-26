法國防恐攻 武裝便衣人員在火車上巡邏
法國處於高度恐怖攻擊威脅下，法國國家鐵路公司（SNCF）為加強維安，已在耶誕、新年假期間派遣穿著便衣的武裝安全人員在車上巡邏，看起來就像一般乘客。
負責安全事務的法國國鐵秘書長沃隆（Stephane Volant）於法國新聞電台（Franceinfo）證實，穿便衣、且攜帶武器的維安人員已在高速火車（TGV）和大巴黎地區的郊區火車（Transilien）上巡邏。
此外，早在數週前就有3000名安全人員分散在全國鐵路網，他們獲得特殊許可，可執行搜身、搜查行李等維安任務，可穿著便衣做筆錄，也可持武器，身邊還有搜查爆裂物和槍枝的偵察犬。
法國國鐵總裁佩皮（Guillaume Pepy）也在RTL廣播電台說明，便衣安全人員自12月23日起就開始在車上巡邏，但他不願說明人數和巡邏的鐵路路線。
根據報導，這些安全人員必須在法國國鐵擔任5年以上的維安工作，有些人還曾是警察或憲兵，有過射擊經驗，他們在受過訓練後，才能獲得當地警署發給武裝許可。
他們執勤時，通常兩人以上一組，在車站和車上巡邏，也可能坐在車廂，看起來和一般乘客無異。
去年8月，一列從荷蘭到巴黎的大力士高速列車（Thalys）上發生極端份子持槍攻擊案，造成3人受傷，法國國鐵從此案發生後就加強站內巡邏和行李檢查。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。