黑色星期一未完結 有色金屬夜盤續跌

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2016年進入最後一周，在市場被空頭氣氛籠罩下，商品期貨今（26）日遭遇黑色星期一，開盤全線下挫。尤其金屬及黑色系商品期貨「跌深難返」。

華爾街見聞報導，夜盤剛開盤，有色金屬繼續領跌。鎳、鋅、鉛分別跌2.8％、2.8％、2.4％。螺紋鋼、鐵礦石分別漲0.2％、1.7％，熱軋卷板跌0.2％。

今日下午收盤，包括滬鋅、滬鎳一度雙雙跌停；橡膠、滬鉛等一度跌逾6％。截至收盤，滬鎳、錳矽跌停；焦煤及焦炭暴跌逾8％；滬鋅跌超6％。

(工商)