德國為何沒唐人街？納粹迫害華人的黑歷史

描繪上世紀前葉的德國華僑插圖《有軌馬車上的中國人》。（圖/1889年小說《雅典狂歡》)

由於不懂華人遭迫害典故，許多國人對希特勒與納粹懷有莫名憧憬，圖為引發爭議的光復高中變裝事件學生。(圖/網傳圖片)

近日光復高中變裝納粹的事件引發輿論抨擊，或許當事人只是覺得有趣，認為外國的種族歧視與己無關。但細讀歷史，可以發現我們不能置身事外，因為華人也曾遭到納粹迫害，所以鼓吹納粹就是在傷害自己，而這也是德國至今沒能形成華人社區（唐人街）的原因。

其實，德國原本並非沒有唐人街，早在1920年代，中國駐漢堡總領事館設立開始，漢堡當開始形成了華人聚居地。當時有許多來自廣東和浙江的水手在附近活動，於是大量的中餐館、酒吧、咖啡館和歌舞廳拔地而起，檯面下也隱藏著諸如鴉片館和賭場之類的非法場所。該地的混亂神秘成為外國人眼中的東方風情，被記錄到那個年代的文學作品。

在共產主義思潮勃興的年代，大量華人留學生開始進入了這個馬克思的故鄉，譬如後來成名的周恩來、朱德、廖承志。也由於德國華人的左派勢力日漸高漲，加上唐人街的混亂印象，當時媒體用「黃禍」來形容華人。

1933年，隨著希特勒執政，納粹對異己的迫害越演越烈，在整肅完猶太人後，很快就輪到黃種人。納粹先是以反共的名義對唐人街進行監視與威脅，繼而演變為突擊搜查，只要發現有華人違反納粹當局的經營條例就會被捕，更開始頒行具有種族主義色彩的法令。此後，留學生與華僑逐漸撤離，部分左派甚至轉往西班牙參加國際縱隊。

1941年，二次大戰進入白熱化階段，納粹德國開始承認南京汪精衛政權，於是國民政府與德國互相宣戰，在德國境內的華人等於完全喪失尋求保護的渠道。

1944年，蓋世太保針對漢堡唐人街展開代號為「中國行動」（Chinesenaktion）的大規模抓捕，儘管有上百名華人聞訊脫逃，但還是有129人落網。被捕華人先是被關押於監獄，而後又被移送到集中營，至今仍有多人下落不明。

雖然冷戰結束後，又開始有大量歐洲華人搬入德國，但缺乏地緣依託，唐人街始終沒能再這片土地上重建。

(中時電子報)