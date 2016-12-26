型男主廚馬祖創意料理 在地風情融入菜色

型男大主廚Oscar設計的「漁港海鮮couscous沙拉」，以熱沙拉的型式，結合海港特有海鮮，以馬蔥和枸杞葉調味，調和特殊離島風味％！（圖／曾麗芳）

在台中市精誠8街的馬祖「閩東之珠-這鄉有禮」特產展，展售馬祖道地點心與特產！（圖／曾麗芳）

提起馬祖，您會聯想到什麼美食小吃？由經濟部中小企業處主辦、連江縣政府委辦的「馬祖食光隧道餐酒會」，今日由知名型男大主廚Oscar設計了6道結合馬祖當地特產的創意料理，包括「鮮菇馬蔥烏龍湯」、「紅糟豬肉繼光堡」、「老酒白湯麻油雞」、「漁港海鮮couscous沙拉」等，並由愛評網愛吃教主Erica獻聲說菜，顛覆大家對馬祖美食的傳統印象。

執行單位-傳動經營管理顧問公司協理林怡君表示，型男主廚Oscar現場運用歐式烹飪技巧，以「饗在地、識離島」的心情準備餐酒會食材，將馬祖風土民情融入餐點中，以前菜、主菜、法式甜點呈現。

例如以馬祖島上野生具特殊濃烈香氣的馬蔥、以及馬祖僅有「最高緯度、最低海拔」的烏龍茶製成「鮮菇馬蔥烏龍湯」；俗稱馬祖生蠔的淡菜搭配喜事才有的大餅，製成「香料什錦淡菜佐馬祖大餅」；「紅糟豬肉繼光堡」別稱馬祖漢堡，透過紅糟特殊調味，讓餅香結合肉香，組成最完美的食材搭配；馬祖沙其瑪製成甜而不膩的「芙蓉酥Smores」。

除了創意美食外，為了方便消費者採購，還跨海在台中市精誠8街設立馬祖「閩東之珠-這鄉有禮」特產展，展售馬祖道地點心、「最高緯度、最低海拔」高山茶、馬祖特有無種植物製成的手工液體皂，以及文創包裝的紅糟料理醬、醋飲商品，要讓民眾感受馬祖的海島風情，也透過料理創造旅遊商機。

(工商)