每日上班近16小時 公車司機腦溢血不治
台中市47歲鄭姓司機上個月中開車返回龍井區都會南街的總站途中，在駕駛座上吐血昏迷，住院半個月後死亡，家人當時曾向客運公司質疑是否過勞死，但客運公司卻認為不符合，最後僅依照一般勞工因病身亡處理，除勞保死亡給付、保險給付外，僅給家屬一萬元慰問金。
鄭妻說，丈夫原本任職台中客運，今年9月底轉到捷順客運工作，意外發生前一個多月時曾表示，雖比前一家公司每月多排休4天、可休8天假，但每天工時仍很長，其實多年來幾乎每天都工作14、15個小時以上。家屬懷疑過勞，已申請職災認定但缺台中客運以往打卡記錄。
捷順客運公司王姓業務經理指出，當時該司機末班車開完後，在抵達車廠前即身體不適，仍將車子開到車廠門口，由同事將他送醫，但不幸在半個月後離世。
勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心表示，鄭姓客運駕駛發病前6個月，曾分別於2家汽車客運公司工作，已要求這2家公司提供6個月內相關駛車憑單、行車紀錄等出勤資料，將進一步調查確認。
(中時)
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