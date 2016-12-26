北市明年引進8台小型掃街車 減少街道揚塵
台北市環保局為提升道路清潔效能與改善空氣品質，將在2017年引進8台小型掃街車，預計每年將可減少PM2.5約7.2噸，有效提高清潔效能、減少街道揚塵。
目前北市環保局規劃小型掃街車於拓寬之人行道、自行車道、大型公園展場周邊道路、重要商圈及北門周便古蹟等地進行清掃，未來北市民眾將可看到小型掃街車穿梭在北市街道中。
台北市政府環境保護局局長劉銘龍於26日記者會上表示，傳統人工掃街方式，對於紙屑、菸蒂等大型垃圾的清掃沒有問題，但對於街道上的塵土有一定的限制；現在掃馬路要有不同思維，引進機械化的清掃方式，能有效去除街塵。
小型掃街車重量約2.5~3公噸，比起傳統的掃街車17噸，確實輕巧許多，據了解，小型掃街車經人行道清掃測試，測試結果相當良好，清除率達90%以上。
(旺報)
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