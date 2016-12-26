朴槿惠閨蜜為掀風暴道歉 準備終生坐牢
南韓總統朴槿惠因密友崔順實引爆貪腐醜聞遭彈劾，崔順實今天在拘留所仍拒絕現身電視轉播的聽證會，但國會議員終於與她見面問話，她對引發風暴表示抱歉，並說準備要終生坐牢。
路透社報導，反對黨國會議員孫惠園（Sohn Hye-won）說，朴槿惠閨蜜崔順實否認對她的重大指控，包括與朴槿惠共謀，施壓大企業付錢給她掌控的基金會。
孫惠園探視遭羈押的崔順實，稍後在委員會聽證會上轉述，崔順實表示：「我對全國人民感到抱歉。」
法新社報導，崔順實不理會調查貪污醜聞的國會特別委員會多次傳喚，於是國會議員去看她。
委員會今天上午在崔順實的拘留中心架設電視攝影機，舉行特別聽證會。崔順實被控勒索和濫權，在此等候審判。
崔順實起初拒絕離開牢房，但最後同意私下會見委員會選出來的8名成員。
韓聯社報導，崔順實否認所有指控，但她說，她已準備好被判終生監禁，並因「造成混亂」向大眾道歉。
報導又說，崔順實說她身心疲憊、心情複雜，在近3小時的會面過程中拒絕回答國會議員大部分問題。
根據韓聯社，國會議員曾問崔順實：「2014年世越號沉船事故發生當天你做了什麼？」她回答，自己連前一天的事情都記不清，事故當天的情況根本不記得。
崔順實還否認自己的女兒以不正當手段進入梨花女子大學，也針對她在德國藏匿8000億韓元財產的傳聞表示，她在德國沒有一分財產。（譯者：中央社羅苑韶）1051226
(中央社)
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