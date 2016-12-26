無聊男偷機車閒晃 還撒尿裝袋潑路人
基隆市22歲何姓男子今年3月晚間在深澳坑閒晃，發現某社區地下室有輛機車鑰匙沒拔，順手偷走騎乘市區閒晃，途中突然內急直接停在路旁，朝著塑膠袋便溺，事後行經深澳坑路141巷，見1名年約50歲莊姓婦人路過，竟持尿袋潑灑在婦人身上，旋即逃離現場，再將機車騎回原處。
婦人被潑得滿身穢物氣得報警投訴，警方調閱監視器，循線追查到何男身上，並在他住家查獲贓物，包括女性運動鞋、外套等物品。訊後依竊盜、公然侮辱等罪嫌將他送辦，日前基隆地檢署偵結，依法將他起訴。
(中時)
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