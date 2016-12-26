北京民宅氣爆 至少3死

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北京通州區一民宅26日下午發生瓦斯氣爆，現場濃煙滾滾，造成3人死亡。

事故發生後，該社區附近的馬路上可以聞到強烈的濃煙氣味和瓦斯味。現場消防人員稱，起火原因是瓦斯罐爆炸。

對此，北京公安局通州分局表示，此次事故現場發現3人死亡，事故原因正在進一步調查之中。

(旺報)