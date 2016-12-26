總統籲速過總預算電業法 綠擬開臨時會
總統蔡英文今天主持府院黨決策協調會，總統府發言人黃重諺會後轉述，總統說，除總預算案、考試院副院長人事案，電業法等民生法案也應儘速立法；民進黨團主張召開臨時會處理。
蔡總統今天主持府院黨執政決策協調會議，與會成員就國會本會期結束前，各項重要議案處理情形，討論並交換意見；立法院黨團總召柯建銘說明目前包括中央政府總預算等議案處理進度，以及會期結束前多項重要法案相關規劃。
總統府發言人黃重諺會後轉述，蔡總統在會中感謝行政與立法部門在過去這段期間的通力合作，順利完成包括住宅法等多項重要法案修法與審查。
蔡總統也提到，這是520後第一個完整的國會會期，會期結束前僅剩不多的時間，除了原本應該在今年7月前完成審查的105年國營事業總預算以及明年的中央政府總預算、考試院副院長人事同意權案外，也請黨團盤點出各項有助於興利、改革的民生法案，例如有關啟動電業改革的電業法等，能夠儘快完成立法。
柯建銘表示，為了這些重要議案的通過，黨團主張召開臨時會來處理。
此外，蔡總統表示，今天中午行政立法協調會報討論的「都市危險及老舊建築物重建獎助條例草案」，這是幾週前在決策協調會議上討論過的優先施政項目，請行政立法部門加快腳步，在最短時間內完成立法，以利相關政策的推動。
黃重諺指出，立法院會可能於27日或30日處理105年國營事業預算，也會牽動其他議程安排，至於臨時會的召開日期、處理的議題，則由黨團安排。1051226
(中央社)
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