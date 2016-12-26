陸2017公路建設 預計新增5千公里
中國大陸交通運輸部表示，2016年大陸新增高速公路6000多公里，預計明年，中國將新增高速公路5000公里。
綜合大陸媒體報導，今年中國高速公路和普通幹線公路待貫通路段建設持續進行，新增高速公路6000多公里，總里程突破13萬公里。新改建農村公路超過29萬公里。
大陸交通運輸部統計，今年1至11月，鐵路公路水運民航完成投資人民幣2.57兆元（約新台幣11.8兆），年增7.7%。
其中，公路完成投資1.64兆元，年增9.2%，預計全年完成1.78兆元，水路及其他建設完成投資1703億元，年增9.3%，預計全年完成1894億元。
報導說，預計2017年大陸交通運輸的主要目標是：公路、水運固定資產投資目標1.8兆元，新增高速公路5000公里，新改建農村公路20萬公里。
中國大陸鐵路建設也持續進行。星島日報報導，上海至昆明高速鐵路貴陽至昆明段將於28日開通營運，屆時南昌至昆明的鐵路旅行時間從近29小時縮短至約7小時，可節省近一天時間。
滬昆高鐵開通後，廈門至昆明的鐵路旅行時間從41小時以上縮短至13小時以內，福州到昆明的鐵路旅行時間從40小時以上縮短至11小時，南昌到昆明的鐵路旅行時間從近29小時縮短至約7小時。
報導說，滬昆高鐵全線開通營運，將大大縮短江西至西南地區如貴陽、昆明等地的時空距離。目前江西、福建兩省直通動車的覆蓋範圍擴大到20個省市自治區。1051226
(中央社)
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