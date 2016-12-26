陸學者：京津冀空氣品質達標要等到2030年
清華大學環境學院院長、中國工程院院士賀克斌表示，京津冀地區的空氣品質若要達標，至少要等到2030年。
清華大學環境學院院長、中國工程院院士賀克斌表示，霧霾的核心原因是排放，重要外因是氣象。在過去的三十年，快速城市化、快速工業化和快速機動化，說明中國經濟實力在增強的同時，汙染排放量也在快速增多。
賀克斌指出，關於北京的霧霾要客觀判斷，聯合國環境規劃署發過一份關於北京的《北京空氣汙染治理歷程1998-2013》報告，可以作為參考。
該報告指出，1998年至2013年間，北京市常住人口、機動車保有量和能源消費總量分別增長了70%、303%和76%。
賀克斌介紹，根據研究，在京津冀、長三角、珠三角三大重點區域中，珠三角地區2020年可以實現空氣質量達標，長三角地區2025年可以實現達標，京津冀地區達標時間最晚，要等到2030年。
(旺報)
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