BOXING突襲動力火車 感謝成名前送暖

金曲樂團BOXING最近推出新專輯「不簡單」，他們今天帶著美食突襲前輩團「動力火車」，感謝前輩在他們未成名時，體恤團員手頭緊，便不時請團員們吃飯、借樂器給他們彈奏。

由華語天后張惠妹慧眼發掘的BOXING樂團，頂著第26屆金曲獎最佳新人的耀眼光環，發行了第2張全新創作大碟「不簡單」。今天在西洋節慶中是聖誕節隔天的「Boxing Day（節禮日）」，BOXING也在這個感恩的日子，特地突襲貴人前輩團「動力火車」。

BOXING一行人到達「動力火車」所在的髮廊，喬裝外送員、送上美食，感謝尤秋興、顏志琳對他們過去的照顧。在BOXING還未成名時，他們知道團員們手頭很緊，便不時請團員們吃飯、借樂器給他們彈奏，讓經歷過人情冷暖的BOXING覺得格外感動。

BOXING也不負前輩厚愛，在2014年發行首張專輯「Boxing」和母語專輯「野生Boxing」，就一舉獲得第26屆金曲獎最佳新人。有了金曲光環加持，BOXING的人氣愈來愈旺，今年一整年就接了大大小小近百場的演出，為公司賺進了漂亮的7位數字。

BOXING的好成績，不但讓老闆張惠妹覺得相當欣慰，也印證了張惠妹的獨具慧眼，能夠在BOXING沒沒無名時，就發現他們潛力。

張惠妹這次再度擔任BOXING新專輯「不簡單」的監製，替成員磨出最好的作品，她也在新歌「我想帶妳回家」裡特別獻聲，高歌她的經典歌詞「一點都不會累」，外加超嗨口頭禪「跳起來」。有了「妹神」的加持，BOXING也對新作品更有信心。1051226

(中央社)