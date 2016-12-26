帶動旅遊業 大陸將制定帶薪休假制度實施細則

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大陸國務院26日發布的《「十三五」旅遊業發展規劃》提出，落實職工帶薪休假制度。將落實職工帶薪休假制度納入各地政府議事日程，制定帶薪休假制度實施細則或實施計劃，加強監督檢查。

此外，該規劃鼓勵機關、社會團體、企事業單位引導職工靈活安排休假時間。各單位可根據自身實際情況，並考慮職工本人意願，將帶薪休假與本地傳統節日、地方特色活動相結合，安排錯峰休假。

《「十三五」旅遊業發展規劃》裡，還提到規劃明確「十三五」旅遊業發展的主要目標，是到2020年，大陸的旅遊市場總規模達到67億人次，旅遊投資總額2萬億元，旅遊業總收入達到7兆元人民幣。並打造10條「國家精品旅遊帶」，包含打造絲綢之路旅遊帶、長江國際黃金旅遊帶、黃河華夏文明旅遊帶、長城生態文化旅遊帶、京杭運河文化旅遊帶、長征紅色記憶旅遊帶、海上絲綢之路旅遊帶、青藏鐵路旅遊帶、藏羌彝文化旅遊帶、茶馬古道生態文化旅遊帶等。

(旺報)