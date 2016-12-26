帶動旅遊業 大陸將制定帶薪休假制度實施細則
大陸國務院26日發布的《「十三五」旅遊業發展規劃》提出，落實職工帶薪休假制度。將落實職工帶薪休假制度納入各地政府議事日程，制定帶薪休假制度實施細則或實施計劃，加強監督檢查。
此外，該規劃鼓勵機關、社會團體、企事業單位引導職工靈活安排休假時間。各單位可根據自身實際情況，並考慮職工本人意願，將帶薪休假與本地傳統節日、地方特色活動相結合，安排錯峰休假。
《「十三五」旅遊業發展規劃》裡，還提到規劃明確「十三五」旅遊業發展的主要目標，是到2020年，大陸的旅遊市場總規模達到67億人次，旅遊投資總額2萬億元，旅遊業總收入達到7兆元人民幣。並打造10條「國家精品旅遊帶」，包含打造絲綢之路旅遊帶、長江國際黃金旅遊帶、黃河華夏文明旅遊帶、長城生態文化旅遊帶、京杭運河文化旅遊帶、長征紅色記憶旅遊帶、海上絲綢之路旅遊帶、青藏鐵路旅遊帶、藏羌彝文化旅遊帶、茶馬古道生態文化旅遊帶等。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。