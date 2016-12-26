周厚安2度演同志 周華健對兒耳提面命：愛要專一！

唐振剛、周厚安《還是一家人》夫夫臉譜同志形婚亮點。（三映電影）

導演周美玲10多年來常以影視作品為同志抒情，2016年再次籌備「六城彩虹」同志影像推動計畫，預計以2年時間攝製6部電視電影訴求同志平權。其中由夢田文創、三映電影出品，周美玲編導的同志形婚故事《還是一家人》搶先拍攝，男男伴侶由唐振剛、周厚安擔綱，周厚安第二度演同志，他說高中舞台劇也演過同志，當時爸爸周華健就對他耳提面命：「同性戀和異性戀都好，只能二選一。」提醒他愛要專一。

攸關同性婚姻平權的《民法》修正草案今初審通過，關於婚姻平權議題，身為基督徒的唐振剛持「包容」觀點，他直呼：「同志族群更需要先被愛。」又說：「大家都把愛綁架了，大部份的人不了解自己去支持什麼。只要先學去愛，了解包容彼此，就會很清楚下一步要怎麼走。」對於婚姻平權法案，他認為，台灣應該要有自己的進度，不一定要先跟進歐美國家，建議可先觀察他國，了解居中差異，找到最適合台灣的方式。

台灣與成都兩城拍攝的《還是一家人》釋出最新劇照，只見周厚安「溫柔護愛」的把唐振剛摟在懷裡，小剛表情略帶羞澀依偎在旁，宛若一對熱戀中情侶，兩人眉宇間極為相像，相當有「夫夫臉」。

周厚安曾在高中舞台劇飾演過同志，當時他爸爸周華健就對他耳提面命：「同性戀和異性戀都好，只能二選一。」提醒他愛要專一。

唐振剛第四次詮釋男同角色，飾演他媽媽的王琄打趣說小剛是「搶手貨」。他坦誠拍《還是一家人》內心戲轉折多，參考了《囍宴》、《冥王星早餐》和《春光乍現》這三部片。其中，李安執導的《囍宴》是他一直反覆觀看的片單之一，恰巧片中也是華人和外國人的組合，很符合劇中呈現的氛圍。此外，他也透過梁朝偉和張國榮主演的《春光乍洩》片中「愛情、調情、吃醋」等親密互動，揣摩與周厚安的熾烈又純真的感情。他平時超MAN，但為了《還是一家人》，甚至練習「屁股夾緊」走路，「GAY味完全出來。」

(中時)