國營事業預算案藍列案表決 綠：再溝通
立法院105年度國營事業預算案，國民黨團列338案待表決；民進黨團總召柯建銘今天說，將與國民黨團總召廖國棟再溝通。
民主進步黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，朝野黨團日前協商105年度國營事業預算案，只剩下國民黨團未簽字，明天將再與中國國民黨立法院黨團總召廖國棟協商，國民黨團內部目前是鷹派抬頭，希望國民黨團把握最後2次院會是最後處理機會。
至於，明天院會是否上演表決大戰？柯建銘表示，要看明天與國民黨團溝通結果而定；至於，會表決到幾點？柯建銘說，明天再說。
廖國棟晚上受訪時表示，國民黨團決定對這338案進行表決，明天他會跟柯建銘做最後協商的簽署，明天上午就開始處理。
廖國棟說，現在總案是1282案，國民黨團同意撤226案，剩下1056案中行政單位同意343案，剩餘713案中有375案是要求專案報告後，始得動支的預算，但目前專案報告已不可能執行，國民黨團同意改書面報告，最後還有338案，都是刪減案跟主決議案，這個國民黨團堅持要表決。
廖國棟指出，他清楚的要求，所有的提案，除了已撤案的之外，其他不管是已同意的、凍結的或刪減案，統統都要在院會中宣讀，明天基本上應屬於宣讀階段，真正進入表決可能要到明晚或是30日。
至於明天是否會延長會議時間來處理？廖國棟說，這要看立法院長蘇嘉全怎麼處理，他能夠代表國民黨團，最後可容忍、可接受的，就是這338案。1051226
(中央社)
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