拖欠版權費 樂視體育：英超轉播不會有任何問題

樂視體育方面拖欠新英體育3000萬美元的版權費未支付，今天傳出英超中國版權方新英體育正考慮按照規定合約截斷樂視體育的直播訊號。

每日經濟新聞報導，樂視體育今晚的最新回應稱，英超的轉播不會有任何問題，並且今天樂視體育推出了超級體育季、月會員觀看英超的權益，所有樂視體育超級會員都可以通過全終端暢享英超。

(工商)