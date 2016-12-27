北捷、台鐵採購弊案 北捷呂男交保5萬

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新北地檢署偵辦台北捷運與台鐵局採購弊案，查出台北捷運呂姓承辦人員與台灣鐵路管理局官姓承辦人，涉嫌將LED照明設備採購標案底價、規格等資訊洩漏給曜駿公司負責人陳姓女子，陳疑再洩漏資訊給其他廠商以利得標。

新北地檢署26日指揮調查局北機站搜索並約談官男、呂男、陳女與得標廠商陳姓經理等10人到案，漏夜訊問中；呂男稍早獲得交保5萬元，陳姓經理請回，官男與陳女正在新北地檢複訊中。

(中時)