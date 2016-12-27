台南套頭女屍案偵破 男友坦承犯案
台南市安南區北安路一處空地樹叢26日驚見一具套頭女屍，警方在屍體上找到百貨公司會員資料卡，確認死者是高雄的魏姓女子，再循線逮捕男友梁姓男子，經警方偵訊，梁男已坦承犯案。
一位民眾26日下午3時左右到一間廟宇拜拜打掃，路過北安路二段加油站後方空地樹叢時，見蒼蠅群集飛舞，起先不以為意，待從廟宇返回後，放心不下，再前往查看，卻驚見發黑的手在樹叢露出，嚇得趕緊報警。
警方獲報趕往封鎖現場，女屍外觀腐敗腫脹，流出屍水，全身爬滿了蛆蟲，頭部遭人以黑色塑膠袋套住，再以膠帶緊束封口，年紀約40至50歲。
警方初判這名女性死亡多日，發現屍體的地方應該不是命案第一現場，將屍體移往市立殯儀館，再調閱監視器，清查可疑人、車，採集死者指紋，查清死者身分。
警方在死者身上找到百貨公司會員資料卡，確認死者是家住高雄的47歲魏姓女子，進而追查到家住台南永康的64歲梁姓男子，涉嫌重大，在26日晚間將梁男逮捕到案。
警方調查，梁男和魏女2人是情侶，19日駕車北上出遊，21日途經苗栗的休息站時，2人在車上發生口角，魏女疑似提出分手，梁男憤而勒斃魏女，再載回台南棄屍。警方偵訊梁嫌坦承犯行，全案依人罪嫌偵辦。1051227
(中央社)
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