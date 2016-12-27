俄發現墜海軍機殘骸 尚未懷疑恐攻肇禍
俄羅斯一架原定飛往敘利亞的軍用運輸機墜毀黑海，機上92人全部罹難，搜救人員今天發現第一批飛機殘骸，官員表示，他們並未懷疑這起空難肇因恐怖攻擊。
這架圖波列夫154型（Tu-154）噴射機原定飛往俄國在敘利亞的軍事基地，昨天卻在由黑海濱城市素溪（Sochi）起飛後不久墜毀。機上乘客包括國際知名紅軍歌舞團的60餘名成員。
調查人員還未確定墜機原因，但官員表示，儘管機身和黑盒子都還在海裡，並未將恐怖行動列為考慮的可能原因。
緊急事務部派駐素溪搜救分部的發言人證實，已在海裡發現部分飛機殘骸。
發言人車諾瓦（Rimma Chernova）告訴法新社：「在海岸外一哩處發現殘骸，深度27公尺。」
俄國軍方說，潛水人員已找回「飛機控制裝置的兩個元件」。
俄國聯邦安全局發布聲明表示，正在調查墜機的四個可能原因，其中不包括恐怖主義。
聲明說：「目前沒有跡象或事實顯示可能有恐怖行動。」
根據聲明，目前調查重點放在機師失誤、機械故障、燃油不良和引擎內有外物等四大可能狀況。1051227
(中央社)
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