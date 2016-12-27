NBA》厄文絕殺勇士 韋斯布魯克叫好？
美國時間的耶誕節大戰，騎士隊厄文(Kyrie Irving)以終場前3.4秒的準絕殺逆轉勇士隊。這是杜蘭特轉投勇士之後首次對戰騎士，當時正在練球的雷霆隊韋斯布魯克突然開心地跑進休息室，並且大喊著「Thank you, Kyrie!」
這段影片立刻在網路引起熱議，當時杜蘭特拋下韋斯布魯克逕自出走，大家都可以理解韋少的不滿，他期待勇士隊遭到擊敗也是人之常情。不過當記者問及這件事的時候，韋斯布魯克卻非常不爽，「什麼鳥，我說過這種話嗎？」
原來這一切都是誤會，韋斯布魯克當時喊的並不是Kyrie，而是雷霆隊訓練師的女兒Jayme，她當時正陪著韋斯布魯克練球。「我會那麼肉麻地叫著另一個男人的名字嗎？」韋斯布魯克怒斥，「別把我捲入這種愚蠢的事。」
事實上，韋斯布魯克跑進休息室的時候，是當地時間下午4點02分，厄文的絕殺球直到4點15分才出現，韋斯布魯克根本不可能為他喝采。他不爽的是有心人想利用這件事挑撥離間，擴大他與杜蘭特的心結。
為騎士隊鼓掌？心高氣傲的韋斯布魯克也不願意被當成這種小心眼的人。雷霆隊本季開賽不久就碰到了勇士，吞下一場大敗，雙方例行賽還有3次交手機會，如果要擊敗勇士，韋斯布魯克寧可靠自己的雙手去達成。
(中時電子報)
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