美逾20州調漲最低工資

明年起全美21個州以及25個縣市將陸續調漲當地的最低工資。(圖:陳子巖攝)

全美數百萬領取最低工資的勞工，新年開始可望加薪了！從明年1月1日開始，陸續將有21個州以及25個縣市將會調漲當地的最低工資，漲幅不一。

儘管美國有聯邦最低時薪的規定，但各州以及各個城市也可以在不得低於聯邦最低工資的基礎上，制定出當地的最低工資。明年起將要調漲最低工資的州府或是縣市政府，漲幅範圍從最小的只是根據生活物價指數調漲每小時5-10美分，最高的則調漲每小時1-2元不等。別看這個數字不大，如果以每小時調漲1 元來計算，領最低工資的勞工每周至少可以多領40元美金，相當於1,280元新台幣，不無小補。

在這22個即將調漲最低時薪的州當中，多數都是1月1日開始調漲，但馬里蘭州、奧勒岡州和華盛頓特區則是7月才開始實施，紐約州則是今年年底12月31日開始實施。

這次調漲最低時薪漲幅最大的是亞利桑那州，每小時工資為10美元，漲幅為24%、緬因州也上漲20%至每小時9美元；另外加州矽谷有3個城市當地的最低工資也上漲20%至每小時12美元。這些數字跟聯邦最低工資現行的每小時7.25美元有很明顯的差距。

至於華人眾多的加州，明年起最低工資也會調漲。根據一項新的SB3法律，擁有26或以上員工的企業，明年起最低時薪從現行的每小時10美元調漲至10.50美元，並且將逐步調漲，在2022年以前調帳至每小時15美元。至於26名員工以下的小型企業或公司，則延後實施一年。

(中時電子報)