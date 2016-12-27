印度烈火5號飛彈試射成功 涵蓋全中國
印度可攜帶核子彈頭的「烈火5號」（Agni-V）洲際彈道飛彈今天第4次試射成功，由於射程超過5000公里，印度媒體皆以攻擊範圍可覆蓋中國大陸全境為焦點，加以報導。
「烈火5號」飛彈被印度視為嚇阻中國大陸軍力擴張並進入印度洋區域的最佳利器，由於可以攜帶重量超過1噸的核子彈頭，加上射程超過5000公里，一旦服役，印度將正式加入「洲際彈道導彈俱樂部」。
目前，只有美國、俄羅斯、中國大陸、法國和英國擁有射程超過5000公里的洲際導彈。
印度今天是在東部奧里薩省（Orissa）巴德瑞克縣（Bhadrak）外海的惠勒島（Wheeler Island），從擁有載台的發射車輛上試射「烈火5號」飛彈。
印度總統穆克吉（Pranab Kumar Mukherjee）在「烈火5號」試射成功後於推特（Twitter）上表示，成功試射「烈火5號」飛彈，將提高印度的戰略威懾能力。
印度總理莫迪澤也對領導測試實驗的印度國防研究暨發展組織（DRRO）工作人員表達祝賀。
一名印度官員告訴「印度時報」（The Times of India），所有飛彈測試參數都成功達成目標，飛彈大約掉落到澳洲附近的水域。
這是印度第4次，也可能是最後一次的飛彈試射，之後將部署到印度戰略部隊司令部（Strategic ForcesCommand）。這款飛彈首次於2012年試射，之後又分別於2013和2015年進行第2、第3次試射。
印度部隊已引進「烈火1號」、「烈火2號」和「烈火3號」等3款飛彈，這些飛彈主要針對巴基斯坦，而「烈火4號」、「烈火5號」主要用來威嚇中國大陸。1051226
(中央社)
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