貿協將在亞洲規模最大的香港玩具展設「台灣形象專區」

亞洲最大規模的「香港玩具展」將於明1月9至12日於香港會議展覽中心舉辦，為將臺灣優質玩具推向世界舞台，外貿協會宣布將持續與玩具公會合作籌組「臺灣形象專區」，以活潑的裝潢設計及精緻的玻璃櫃呈現商品，此次更於形象區內增設「代間玩具」區。

代間玩具是適合小孩和老人的益智互動玩具，例如紙牌桌遊及球類玩具。另參展廠商玩偶的家實業公司專營木製玩具，產品結合木工設計，主打寓教於樂，產品「創意心鈴」更曾在日本GoodToy玩具賽獲得最高榮耀的大賞獎。

和盛公司專攻泡泡玩具，結合國內外泡泡藝術家合作，透過展演，玩出創意與新意。另計有攸聯、樂富禮、綺迪樂及久祿等廠商參加，產品涵蓋了布絨填充玩具、木製玩具、球類玩具及益智桌遊等，品項多元且精美，讓全球買主透過本專區認識臺灣優質玩具業者的設計巧思與製造實力。

「香港玩具展」展出項目包括益智玩具、寵物玩具、電子遙控玩具、節日及派對用品、玩具零件及配件、綜合玩具產品、戶外及運動用品等。香港貿發局統計指出2016年展覽計有41國，2,030家廠商參展，其中超過半數為外國參展商，參觀買主人數達4.5萬人次。2017年將邁入第43屆的香港玩具展，預計迎來超過2,000家來自世界各地的參展廠商，從長青的傳統玩具，到高科技創新電玩，品項包羅萬象。

目前中國大陸14歲及以下的人口約有2.26億，2016年中國大陸全面實施二胎政策後，根據國家衛生和計劃生育委員會統計預測，每年出生人口將介於1,750萬人至2,100萬人。加上中國大陸經濟增長穩定，相信其玩具市場前景亮麗可期。

根據市場調查公司Euromonitor資料顯示，中國大陸玩具及遊戲市場的零售總額由2010年的717億元上升至2015年的1,923億元人民幣，平均每年的增長幅度21.8％，預計於2019年突破3,000億元人民幣。可見玩具市場在中國大陸具有強勢的發展潛力。

為積極協助我國玩具及嬰幼童產業拓銷海外市場，外貿協會另將組團參加「2017年紐倫堡玩具展」以及「2017年中國國際嬰童用品展覽會」等國際大展，詳情請至外貿協會網站查詢。

(工商)