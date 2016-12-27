安倍不道歉 但赴珍珠港悼二戰死難者
今年是偷襲珍珠港事件75周年，日本首相安倍晉三計劃在當地時間周二（27日）與歐巴馬一起至向二戰死者獻花與致哀，安倍將發表「不戰」誓言，但卻仍然拒絕道歉。
稍早他與外相岸田文雄、防衞相稻田朋美展開一連兩天的夏威夷訪問。他計劃在當地時間周二（27日）上午與歐巴馬一起登上美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial），向死者獻花與致哀，將會發表演說悼念所有二戰的犧牲者，內容不會提及道歉，屆時安倍也將與退役美軍、「珍珠港事件」倖存者交流，成為首位在當地悼念的日本首相。
安倍在出發前表示希望在珍珠港向世界傳達「不再重複戰爭悲劇」的訊息，但不會道歉，他說：「今年正逢珍珠港事件75周年，將代表國民赴珍珠港慰靈，也希望與歐巴馬總統一同向世界傳達和解的價值，及未來絕不能再重蹈覆轍。」
(中時電子報)
文章來源：Shinzo Abe's Pearl Harbor visit: Japan PM to send message that Tokyo will never repeat war atrocities
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。