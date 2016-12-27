安倍不道歉 但赴珍珠港悼二戰死難者

日本首相安倍晉三計劃在當地時間周二（27日）與歐巴馬一起至向二戰死者獻花與致哀，成為首位在當地悼念的日本首相。(圖片取自美聯社)

今年是偷襲珍珠港事件75周年，日本首相安倍晉三計劃在當地時間周二（27日）與歐巴馬一起至向二戰死者獻花與致哀，安倍將發表「不戰」誓言，但卻仍然拒絕道歉。

稍早他與外相岸田文雄、防衞相稻田朋美展開一連兩天的夏威夷訪問。他計劃在當地時間周二（27日）上午與歐巴馬一起登上美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial），向死者獻花與致哀，將會發表演說悼念所有二戰的犧牲者，內容不會提及道歉，屆時安倍也將與退役美軍、「珍珠港事件」倖存者交流，成為首位在當地悼念的日本首相。

安倍在出發前表示希望在珍珠港向世界傳達「不再重複戰爭悲劇」的訊息，但不會道歉，他說：「今年正逢珍珠港事件75周年，將代表國民赴珍珠港慰靈，也希望與歐巴馬總統一同向世界傳達和解的價值，及未來絕不能再重蹈覆轍。」

(中時電子報)