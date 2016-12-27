NBA》騎士隊佛萊好糗 偷改維基被抓包

騎士隊前鋒佛萊開心贏球，還上網修改維基頁面。(美聯社資料照)

耶誕節大戰擊退強敵勇士之後，騎士隊前鋒佛萊(Channing Frye)顯然非常興奮，他等不及回到家，就在球隊的巴士上網修改他的維基頁面，大肆吹噓自己的英勇。佛萊這個不太光采的舉動，被隊友傑佛生(Richard Jefferson)逮個正著。

「在隊友詹姆斯與厄文的優秀傳導之下，佛萊已經成長為一名頂尖的射手，他歡迎各位球迷光顧『佛萊之島』(美國緬因州地名)。」從字裡行間可以讀出，佛萊正沉醉在自己的勇猛之中。特別是「佛萊之島」這個詞未免自我感覺良好，讓傑佛生與隊友都笑到飆淚，這件糗事很快從球隊巴士傳到廣大的網際網路。最尷尬的是，由於任何人都有修改維基的權限，因此佛萊的「偷改事件」也隨後被寫進他的維基傳記裡。

然而佛萊的表現並不差，事實上，他本季擔任替補，卻是騎士隊3巨頭(詹姆斯、厄文、洛夫)之外，得分最高的球員(場均10分)，還有45%的三分神射。耶誕大戰當天他7投4中攻下10分，也是3位主將之外的最佳表現。

(中時電子報)