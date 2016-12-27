若能再選 歐巴馬：我會擊敗川普！

歐巴馬自認，如果2016總統大選是由他出馬的話，他將能擊敗川普。歐巴馬2任的總統任期即將於明年屆滿。(圖:美聯社檔案照)

即將交棒的美國總統歐巴馬今天表示，若能再選第三任的話，他有信心能擊敗川普。

歐巴馬總統在接受他昔日顧問艾克勞德(David Axelrod)的「The Axe Files」專訪時指出，在今秋的總統大選中，民主黨的候選人希拉蕊在極為艱苦的情況下，已有很好的表現。不過，歐巴馬似乎亦暗示，希拉蕊未能將其信息能向美國民眾廣泛傳達，同時，也未能贏得「歐巴馬聯盟」的全力支持，才會落敗給川普。

在接受艾克勞德訪問時，歐巴馬總統指出，「一個更具包容與多元的國家」，才是美國大多數人民所想要的。歐巴馬認為，「這個視野，我有信心，如果我能再次參選和清楚說明的話，我認為，我應可動員絕大多數美國人民來作為後盾。」

歐巴馬憂心的指出，民主黨不僅是在政策層面上，未能實地的與基層溝通，而且亦不關懷社區。他認為，民主黨在這一方面已告大失血。

對民主黨的何去何從？歐巴馬總統指出，為了避免被永久性的邊緣化，民主黨必須迎向草根，成為一般民眾的政黨。

(中時電子報)