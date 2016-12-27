勵志！殺人犯翻身變總裁CEO

瓦爾韋德（John Valverde）曾犯下殺人罪而進監獄，如今卻翻身成為CEO。(圖片取自seattletimes)

你以為總裁(CEO)就是富二代或是畢業自名校的優秀人才？這可不一定。美國有一名顛覆大眾想法的另類總裁，他年輕時犯下殺人罪而進監獄，出獄後改過自新，努力向上，翻身成為CEO，希望以自己的例子，鼓舞更多曾誤入歧途的人。

1991年瓦爾韋德（John Valverde）還是20歲的學生時，槍殺涉嫌性侵女友的攝影師，因而被捕入獄。在16年監獄生活中，瓦爾韋德菲辦沒有自暴自棄，還努力念書，考取學士及碩士學位，教導獄友讀書寫字，又成為一名愛滋病諮商員。終於在2008年假釋出獄，之後他便在一間為囚犯服務的機構工作，立志服務人群。

現年47歲的瓦爾韋德早前與124名候選人，競逐青少年機構YouthBuild的CEO一職，最終脫穎而出，下星期開始正式上任。YouthBuild在美國多州展開多達250項服務計劃，面向16至24歲的青少年。這些青少年大多都已輟學，家境貧困；其中三分一人有犯罪紀錄，29%已為人父母。

瓦爾韋德表示，「我從一開始就知道自己做錯事，但我花了很長時間才能不合理化、辯護、找藉口或怪別人。」他表示自己永遠不可能彌補殺人的行為，他仍決定嘗試改變生命。

他盼以自己重生的機會鼓舞這些年輕人，在他眼中，這些青少年都是充滿潛能的「機會青年」，而非「邊緣青年」。他說：「他們與我一樣，所走的道路與我相近，他們仍可能達成自己意想不到的事。」

(中時電子報)