球星送耶誕禮助球迷 網友喊讚

前NFL球星查德強生，大方送給球迷兒子耶誕禮物。(美聯社資料照)

退役NFL球星查德強生(Chad Johnson)跟許多美國父母一樣，在假期前為了小孩的耶誕禮物煩惱，大家都不希望在這一年一度的重要節日讓孩子失望。強生今年在推特上碰到一名為禮物發愁的媽媽，意外譜出溫暖人心的小故事。

耶誕節前兩周，強生在推特上表示：「小孩長大了反而輕鬆一些，雖然禮物變貴，但是他們只會要求一兩樣東西。」有個球迷跟強生閒聊，說她14歲的小孩想要一台Xbox One遊戲主機，但這已經超出她的預算，她正煩惱不已。沒想到強生在5分鐘之後就回應她，「妳現在把地址給我，妳兒子想要Xbox One？沒問題，他會拿到的，再加上一些運動遊戲。」

耶誕節前一天，快遞果然送了一台遊戲機到那位球迷的家中，還附帶最新的足球、賽車、星際大戰遊戲。「這是最美妙的耶誕節！感謝強生和其他幫助我的人。」那位球迷感動萬分，在推特上貼出許多小孩與禮物的合照。強生則大方地說：「請妳兒子好好的練習唷，我會跟他連線對打一場足球賽的。」這則故事很快在網路上流傳，強生也獲得網友們的一致稱讚。

(中時電子報)