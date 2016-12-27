NBA》湯普生：這是我們送騎士的耶誕禮
勇士在美國時間耶誕節以1分之差敗給騎士隊，這只是一場例行賽，但從勇士隊教練與球員賽後的發言，可以感受到他們有多麼的不甘心。克雷湯普生說：「這是我們送給騎士的大禮。」當然，這個禮物並不是心甘情願送出去的。
「我們都氣炸了，我們輸掉比賽的方式，簡直就像送出一個禮物。」湯普生表示，勇士隊在第4節原本還有13分的領先，只要認真打根本不會輸。「我們需要防守，而不是把球到處亂扔，然後放著對方的空檔不管。我說這跟耶誕節沒有關係，你在任何比賽都不應該像這樣搞砸13分的領先。」
勇士隊全場48%團隊命中率遠勝於騎士隊的39%，不過騎士在最後9分半鐘打出29-14的凶猛攻勢，命中率驟升至52%，可見勇士末盤的防守確實出現漏洞。特別是湯普生沒有辦法看管住厄文，以及柯瑞在攻擊端沒有正常發揮。
明年1月中旬，是勇士本季在例行賽與騎士剩下的最後一場對戰，勇士仍有機會在主場回敬騎士，甚至是大比分的獲勝。然而兩隊真正的生死戰，還是得等到明年6月的總冠軍戰，各界也都看好雙方能再度碰頭。
(中時電子報)
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