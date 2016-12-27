聖誕節越獄 美田州6囚挖馬桶逃脫

美田納西州6名囚犯在聖誕節越獄，竟是透過挖開馬通逃出監獄，六名囚犯當中，圖右的David Frazier入獄罪名是搶劫和持械，被警方視為危險人物。(照片取自當地WATE6號台新聞報導)

WATE6號台的記者在推特上發布監獄內馬桶管道被挖開的照片。(照片取自推特@madisenkeavy)

美國田納西州聖誕節當天發生越獄事件，6名囚犯成功挖開馬桶脫逃，其中有3人已被逮回，警方正全力追緝另外3名囚犯。

這起逃獄事件發生在田納西州新港市(Newport)，負責案件的寇克縣(Cocke County)縣警局表示，當地時間周日，也就是聖誕節當天凌晨1:30左右，這6名囚犯將牢房內的馬桶從牆面挖開，然後進入一個通往外面的洞，從而自監獄逃出。

警方表示，囚犯之所以得以逃獄成功，跟監獄馬桶的漏水問題有關。先前因為修理牢房的下水道導致水泥牆面損壞，再加上支撐該馬桶的管線的螺栓因為漏水嚴重生鏽，才會讓囚犯有機可乘，將牢房內的馬桶從牆面挖開，順著洞裡的管道逃往監獄設施之外。

案發後警方展開大規模搜捕行動，至今已經抓回3名越獄囚犯，其中一人在警方徒步追緝中被捕，另一人則藏身在離監獄不遠的一個住家然後被發現而落網。第三人則在今天被巡邏的警方看見，從一輛行進中的車輛中將越獄嫌犯截停逮捕。

至於目前仍在逃的三囚犯，當初入獄的罪名分別是搶劫、持械、縱火或是違反假釋規定等，其中一名搶劫犯被警方列為危險人物，呼籲民眾提供線索。

(中時電子報)