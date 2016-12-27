小甜甜布蘭妮傳死訊 原來是駭客惡搞

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索尼音樂娛樂公司（Sony Music Entertainment）的推特帳號今天被駭，公布了流行音樂偶像小甜甜布蘭妮（Britney Spears）的錯誤死訊。

索尼公司（Sony Corp.）旗下的這個音樂事業群隨即刪除不實推文，並發表簡短聲明說，音樂娛樂公司的社交媒體帳號「受損」，不過這個情況已「矯正」。

聲明中說，公司方面為「造成的任何誤會，向布蘭妮和她的粉絲道歉」。

小甜甜的經紀人李柏（Adam Leber）告訴美國有線電視新聞網（CNN），現年35歲、曾拿過葛萊美獎的小甜甜「很好，沒事」。1051227

(中央社)