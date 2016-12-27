破全球紀錄 環遊世界只要49天

法國航海家科維爾（Thomas Coville）打破世界紀錄，創下環遊世界只要49天的紀錄。(圖片取自abc)

環遊世界到底要幾天？以前有個故事講述環遊世界80天，但隨著科技進步，花費的時間也越來越少，一名法國航海家打破世界紀錄，創下環遊世界只要49天的紀錄。

48歲法國航海家科維爾（Thomas Coville）駕駛三體帆船展開環球旅程，本來預計明年1月3日返回，卻提前於聖誕節當日返回法國，完成49天的三體帆船環球航海旅程，成功打破世界紀錄。

原本的紀錄保持人是法國女航海家茹瓦永於2008年，創下的57天13小時34分6秒世界紀錄，這次科維爾以49天3小時7分38秒成新世界紀錄保持者，為打破紀錄，整個航程全長4.57萬公里，科維爾在旅途中從未睡覺超過30分鐘，只為了隨時注意四周變化。科維爾在這之前已失敗4次，這是他第5次嘗試，終於挑戰成功。

(中時電子報)