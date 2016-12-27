冷氣團來襲 越晚越冷！淡水今晨最低溫16.1度
今天（２７日）的天氣型態有明顯的變化，受到東北季風增強的影響，北部、東半部地區有短暫雨，中南部地區的雲量也會增多，山區有零星降雨；各地的溫度明顯下降，預計白天北部地區及宜蘭的最高溫將不超過１８度，中南部及花東也只有２１到２４度左右，而且越晚溫度越低，請大家注意保暖。
根據中央氣象局資料顯示，今晨０６：００淡水最低溫度為１６.１度，預計入夜後到明天清晨，中部以北及宜蘭的最低溫只有１４、１５度，南部及花東地區也只有１６度，冷空氣的強度相當接近大陸冷氣團等級。
另外，今年第２６號颱風ＮＯＣＫ－ＴＥＮ（中文譯名納坦）目前位於南海，強度為中度颱風，凌晨２時距離鵝鑾鼻南南西方約９１０公里，預計往中南半島南端的方向移動，強度即將減弱，並不會直接侵襲臺灣，但是週三、週四會為臺灣帶來一些水氣，影響到臺灣地區的天氣。
最後提醒大家，今日西半部地區及金門、馬祖容易有低雲或局部霧影響能見度，有搭機需求，請留意航班資訊；隨著東北季風增強，沿海空曠地區及外島將有９到１１級的強陣風，海面上的風浪也大，海邊活動、海上作業請特別注意安全。
至於今天的空氣品質方面，中南部及金門、馬祖AQI為對敏感族群不健康，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：冷氣團
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