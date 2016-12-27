NBA》卡爾新書又爆：球員長期用禁藥

「千勝教頭」卡爾為了推銷新書屢出驚人之語。(美聯社資料照)

前國王教頭卡爾(George Karl)的新書《憤怒的喬治》還未上架就鬧得人人喊打，把他以前共事的夥伴幾乎都得罪光了，可以說已經達到了宣傳的效果。他在新書中還大爆NBA球員長期使用禁藥，雖未指名道姓，卻仍引起聯盟的不快。

聯盟老總席爾佛(Adam Silver)已經表示NBA沒有禁藥問題，在棒球界剛度過不堪回首的禁藥年代，「乾淨」「健康」是NBA多年來一直引以為傲的事。NBA也引進了人類生長激素的血液檢測，並設立第一次檢驗不合格禁賽20場、第二次45場、第三次終身禁賽的規定。確實也有少數球員被驗出，並且遭到處罰。

卡爾在書中指出：「聯盟現在仍有禁藥的問題，這比那些吸毒的蠢蛋更值得令人擔憂。類固醇、人類生長激素，我肯定有人在施打。為什麼有人年紀愈大，體格卻愈好？為什麼他們的傷勢復原得這麼快？為什麼他們季外要跑去德國？道高一尺，魔高一丈，禁藥永遠都比檢測技術進步，所以自由車名將阿姆斯壯(Lance Armstrong)藥檢都能過關。我們期盼由最強的運動員獲勝，而不是那些有錢能買得起先進禁藥的騙徒。」

前湖人球星布萊恩當年會定期前往德國進行膝蓋治療，騎士隊詹姆斯多年來體能不見下滑，卡爾的敘述似乎就是在暗指著這兩位聯盟的看板球星。但是在籃壇打滾數十年的卡爾，除了主觀臆測之外，他並沒有任何證據，這樣的指控也只是讓他招來更多的砲轟。

美媒《NBC》的分析文章指出，NBA球星愈來愈勁爆的體能，就如90年代棒球全壘打滿天飛一樣，球迷們讚嘆欣賞這些表現，卻沒有足夠的人去懷疑可能的弊端。一般認為禁藥對籃球員的效益很小，這個觀念也為席爾佛所支持，反而成為使用禁藥最好的掩護。正如棒球界當初認為只有打者會使用禁藥，結果投手也是一拉一大串。

以現況來說，卡爾和媒體都沒有像樣的證據，有些退休運動員也表示，體能的下滑幅度不能簡單推斷為使用禁藥。頂尖運動員大多是天賦異稟的人，事實是喬丹在50大壽還能演出雙手倒扣，大家也都等著看他60歲時再表演一次。至於卡爾的話有多少人相信？到時候就看他新書的銷量如何了。

(中時電子報)