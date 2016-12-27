以物易物 他用巧克力換到一棟京都90坪房子...

日本有人以一盒巧克力，經4年時間，交換15次，最後換來京都一間90坪百年歷史的古屋。(圖片取自asahi)

為了環保，近年來以物易物的風氣興盛，有時候毫不起眼的小東西，卻能換來意想不到的大禮。日本有人以一盒巧克力，經4年時間，交換15次，最後換來京都一間90坪百年歷史的古屋。

據悉，以物易物活動由日本京都免費季刊《右京時間》自2012年6月起在雜誌上開始發起，本意是想透過交換物件加強鄰里關係。其中一名參加者就以一盒設計有京福電鐵嵐山線火車圖案的限定版巧克力作為起點，在四年中，每隔3個月經過共15次的交換後，由巧克力逐次換成繪本、桌遊、馬克杯套組、LED電筒等，最後竟以桌巾套組換得一間90坪的京都古屋。

這間古屋的52歲主人表示，因為房子已經超過十年沒有人住，所以想透過以物易物計畫幫房子找到新主人，希望可以為當地社區作出貢獻。這間古屋經過修復後，計畫建造觀光客導向的咖啡店，期望能夠提振當地經濟和人煙稀少的問題。

(中時電子報)