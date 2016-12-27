禽流感蔓延 韓國撲殺家禽2600萬隻

每年秋冬季都會有禽流感疫情，禽流感病毒變異很快，並經常在候鳥身上帶原，因此疫情很難防止。(圖/美聯社)

禽流感持續在各國擴張，韓國衛生單位下令撲殺2600萬隻禽鳥，並動員軍隊支援，以阻止疫情擴散。除此之外，伊朗、日本、中國大陸新疆也都有禽流感傳出。

韓聯社報導，韓國的禽流感疫情最早是11月16日時，防疫人員在候鳥的糞便上採樣到H5N6病毒，現在已經蔓延到韓國其他地區，韓國稱此次疫情是2014年以來最嚴重的一次，當年年造成14萬隻家禽被撲殺；而今年撲殺家禽數量達2600萬隻，達全韓國總家禽飼養數的15%。

同樣是H5N6病毒也發生在中國大陸新疆，大陸農業部新聞辦公室在12月26日發布消息，稱新疆伊犁州伊寧市在12月17日，發現當地養雞場有禽流感疫情，發病雞16000隻，死亡10716隻。

俄國衛星網報導，伊朗因H1N8 與 H1N5病毒蔓延，伊朗也消滅了數十萬只禽鳥，包括許多野生水禽，大部份是鵝類。

另外還有Н5N8高致病性禽流感也在22個國家蔓延，以歐洲為主，包括希臘、波蘭、法國、英國等國，造成許多養雞、鵝、火雞的農場巨大的損失。幸好目前H5N8並未傳出可感染人類的變異型，也不會因食用罹病禽類而感染。

(中時電子報)