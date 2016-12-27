郵輪旅遊正夯！暈吐怎麼辦？需知細節報你知

郵輪之旅正夯！花錢取得郵輪門票資格後，是否有哪些需知細節需注意呢？（圖為「歌詩達郵輪」，達志影像／shutterstock提供）

「人之所以愛旅行，不是為了抵達目的地，而是為了享受旅途中的種種樂趣！」大詩人歌德（Johann Wolfgang Goethe）如是說。

近年來，輪旅遊正夯，日前台灣演藝圈銀色夫妻檔林瑞陽和張庭夫婦花台幣逾5000萬元招待旗下員工、經銷商，更邀請知名歌手在郵輪上開唱，讓員工開心出遊也賺到宣傳效應。在高速飛機盛行之際，究竟郵輪之旅有何魅力呢能讓名人瘋狂、旅人嚮往呢？此外，有些人易暈船，如上船後預大風浪易暈吐，該如何處理呢？花錢取得郵輪門票資格後，是否有哪些需知細節需注意呢？

郵輪旅遊有充分的時間可運用郵輪上的設施。（圖為「歌詩達郵輪幸運號」上的游泳池，林宜靜 攝）

●郵輪本身就是旅遊的目的地之一

搭乘郵輪旅行，不再只是一個交通工具，因為它本身就是旅遊的目的地之一。在郵輪上有享用不完的美食、各國佳餚，精彩表演！大致說來，大型的郵輪上都有豪華賭場，購物商店，醫療中心，游泳池，健身房中心及桑拿、Spa中心，運動甲板，結婚禮堂，兒童/青少年活動中心，電動玩具遊樂場，圖書館，網路咖啡廳，藝廊，球場，美髮沙龍，慢跑跑道；高爾夫球推杆練習場，電影院，會議室，高爾夫球推杆練習，相片工坊，橋牌室等，不論日夜都能盡情玩樂。

話說近幾年來，台灣也興起郵輪樂！從基隆出發的郵輪旅遊方式已在台灣形成新的旅遊風潮，越來越多樣的大型遊輪該如何下手？然再搭郵輪，其實有許多細節仍需注意，如暈船、上岸費用、船上上網、服裝等，以下為整理各大旅遊網站一些「郵輪小需知」。

旅行品質，除天時地利人和外，對於有些易暈車的人，如何克服暈車、暈船和暈機呢！（達志影像／shutterstock提供）

●郵輪上如暈船怎麼辦？

對容易暈車（船）的人而言，郵輪航行在大海上，隨時有不停的隨海浪起伏，平衡感不好的人就容易暈眩。大致說來，大型郵輪上多會有準備暈船藥。此外，據旅遊達人「傑夫．安東尼．董」在部落各分享的「新鮮治暈妙招」，據說只要搭船前準備「耳塞」。當郵輪航行感覺晃動開始時，將其中一隻耳朵給塞住，便會中和掉因耳內失衡所產生暈眩噁心感生暈眩噁心感。

大致說來，郵輪上皆設有網吧與24小時無線上網服務。但因郵輪航行於公海上，網路傳輸需靠衛星，因此收費較高。（達志影像／shutterstock提供）

●郵輪上有網路可使用嗎？計費多寡？

A：行動通訊盛行，現在人手一機，許多人到了餐廳或公共場所，總會詢問有無「wifi」，然上了郵輪，想上網最好考量一下荷包。大致說來，郵輪上皆設有網吧與24小時無線上網服務，如您攜帶之手提電腦及手機等，備有無線上網裝置亦可使用。然因郵輪航行於大海上，如需網路需使用到「衛星」傳輸，因此收價會比平地高些。大致說來，郵輪上網費用以一小時計算，有些推出「套餐優惠」，然相關計費方式仍以各家郵輪公司公告為主。

郵輪上有許多服務，是否需要給小費呢？其中大有學問。（圖為郵輪服務生為顧客送上雞尾酒，林宜靜 攝）★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

●郵輪的小費是如何計算呢？

遊客向旅行社、郵輪公司購買行程，此售價為郵輪艙房費用，已含郵輪靠港稅。然在郵輪上住宿每晚是要提供小費的，而郵輪上餐廳、酒吧上所標示的標價，多以加上15%服務費於售價，所以點飲料的時候不用再自行加小費了。據雄獅旅遊「郵輪Q＆A」上註明，小費將視航程的天數在整個旅行結束後收取。具體標準為：航程8天或不長於8天，每位成人每天7歐元。航程長於8天，每位成人每天6歐元。然各家郵輪針對天數、形成有不同小費標，乘客可參考各家公司官網、需知。

郵輪上購物也很方便，有多種精品、特色商店可選購。（歌詩達提供）

●郵輪購物如何計算？

郵輪上Shooping mall、特色、精品商店一籮筐，一不小心就會大失血！然需記得的是，郵輪上旅客來自四面八方，換錢並非那麼方便，且匯率也是每天變動。因此旅遊期間，在遊輪上如有任何消費、購物等均不收現金（除賭博外）。乘客在登船後須持遊輪登船卡及信用卡前往指定地點辦理消費記帳手續，如沒信用卡，也可辦理消費記帳手續，等到遊輪行程結束當日早上持帳單與現金至遊輪服務櫃台一次結清。若以信用卡結帳，所有消費會主動轉持卡人所持有的信用卡帳單上。

搭郵輪時服裝也是重要的一部份，建議最好需帶一件晚間正式服裝，在「船長之夜」能展現自信美。（達志影像提供）

●郵輪上的服裝如何準備？

服裝是一套語言，人可以透過服裝的語言！搭郵輪時服裝也是重要的一部份，建議最好準備3種服裝：白天便裝、晚間正式服裝、上岸觀光採購的便服。

遊輪旅遊期間，遊輪上有各式精彩娛樂節目及高級豪華社交活動，乘客之服裝衣著標準也因活動性質而有所規定。如「船長之夜」的歡迎酒會及特定的豪華晚宴等，所有乘客皆需穿著正式晚禮服參加（女士請穿著洋裝，男士請穿深色西裝打領帶及深色襪子），建議至少準備一套正式晚禮服以備不時之需。

此外，因此遊輪上進餐時亦有服裝規定，早餐與午餐您可穿著休閒服裝，短褲與T恤皆可（但請勿著泳裝、赤足或打赤膊入餐廳）。除了特定的豪華晚宴須穿著正式晚禮服外，晚餐時請著便服（請勿穿著短褲、拖鞋與T恤等）。

郵輪上的表演、設施如何收費呢！都大有端倪！（圖為「歌詩達郵輪幸運號」上的「國王大劇院」，歌詩達提供）

●郵輪上的設施如何收費？

船上各項娛樂及運動設施歡迎充分利用，例如綜藝表演、電影、跳舞、音樂欣賞、游泳、三溫暖、球類、卡拉OK、健身房、圖書館等均為免費，但是飲料、飲酒、護膚、按摩洗髮、醫療及洗衣等屬於個人性消費則需另行付費。此外，每個船艙內也附有有瓶裝礦泉水、可樂汽水，但也是須另行付費的。另航行時不提供售酒服務給18歲以下的乘客，並保留「限制或禁止乘客將外賣酒帶上船飲用」的權利。

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(中時電子報)