年菜之王買那家？五星佛跳牆全都露
過完了耶誕節、跨完了年，觀光飯店發動的「年菜外賣大戰」，亦將正式短兵相接、激烈駁火。鑑於〈佛跳牆〉已躍升蔚為許多家庭除夕圍爐時餐桌上的主角，今年幾乎所有觀光飯店愈來推出的外賣年菜菜單上，都可見〈佛跳牆〉。趨勢如此，使得〈佛跳牆〉坐擁「年菜之王」的地位更加穩固。
〈佛跳牆〉菜名源於「罈起葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」，這是清朝道光時布政使司周蓮家廚鄭春發發揚光大的閩南經典名餚，如今成了台灣觀光飯店、餐廳酒樓外賣年菜時必有的湯菜後，其口味亦出現台式、粵式甚至杭州式，同時市場更有「素食佛跳牆」可以選擇。而隨著食材用料與份量不同，觀光飯店推出的〈佛跳牆〉價位亦自1500元左右到15000元皆有，豐儉由人、選擇非常多樣。
國人除夕圍爐桌上就有要有〈佛跳牆〉，旗下有多個品牌飯店的雲朗觀光集團指出，每年開始外賣年菜，有85%的消費者都會詢問是否有〈佛跳牆〉，且雲朗所接年菜訂單中有85%必點〈佛跳牆〉。為此雲朗觀光旗下台北君品酒店，桃園、新莊與花蓮翰品酒店，台中、苗栗與嘉義兆品酒店，以及新莊頤品大飯店等連鎖飯店推出的年菜組合，不僅全都以〈佛跳牆〉掛帥，民眾亦可單點〈佛跳牆〉回家圍爐。
也就是因為〈佛跳牆〉為國人最愛年菜，故包括：台北喜來登大飯店、西華飯店、國賓飯店、福華飯店、君悅酒店與圓山大飯店等飯店，推出的〈佛跳牆〉都「不只一套」，而圓山飯店的〈佛跳牆〉更是有葷有素，期能以不同口味、內容與價位，擴大銷售市占。
〈佛跳牆〉的前身稱〈福壽全〉，這菜最早本是將雞、鴨和豬蹄筋等食材混在一塊，然後放進了盛裝紹興酒的酒罈內煨煮而成。清朝時鄭春發離開了官府後開了家館子〈聚春園〉，又將此菜改良並在罈內多放了鮑魚、魚翅、海參、魚肚、干貝等珍稀海鮮食材，將之升級並從此成為福州名菜。時至今日，〈佛跳牆〉的食材內容更是五花八門、琳瑯滿目，而「鮑、參、翅、肚」等「中式海鮮乾貨4大天王」，則為業者凸顯頂級奢華必用食材。
今年台北喜來登飯店與台北君品酒店都推出有價格破萬元的〈佛跳牆〉，其中台北喜來登的〈一品佛跳牆〉每甕15000元，可供10人共享，食材內容有20頭鮑魚6顆、豬肚、魚皮、栗子、芋頭、排骨酥、蒜頭、香菇、干貝、靈芝菇等，而台北君品酒店的〈君品網鮑佛跳牆〉則為12800元，可供8人共享，主要食材內容為：10兩大網鮑、8兩魚翅、北海道瑤柱、蹄筋、肉排、雞腿肉等。
過去觀光飯店推出的年菜向來以常溫年菜為主力，惟為了擴大市占，方便接單與生產作業流程，台北晶華酒店今年首度推出冷凍出貨的〈佛跳牆〉。六福旅遊集團除旗下台北威斯汀六福皇宮大飯店、六福萬怡酒店與六福客棧的年菜組合內都有常溫的台式與粵式口味〈佛跳牆〉外，六福皇宮並另外推出的一可單品選購的冷凍〈傳統台式佛跳牆〉，常溫與冷凍同步出擊，提供消費者多元選擇。
(工商)
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