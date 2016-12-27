12月27日各報頭版要聞

重點要聞

●爭同婚平權 民法初審過關

爭議許久的同性婚姻合法化，昨跨出台灣婚姻平權史上第一步，在跨黨派立委支持下，立法院司法委員會昨日法案初審完竣，送出委員會交付朝野協商，待協商再繼續處理爭議條文，最快預計明年4、5月後才有機會在立法院院會討論，進而完成三讀。

●納粹風波》國教署對光復中學的「譴責」 撤銷學校優質認證 扣補助款

光復中學變裝穿納粹軍服表演，引發軒然大波，昨天再傳出校慶當天另有學生演「霧社事件」。教育部長潘文忠表示，這凸顯學生對歷史事件未深入了解，甚至還有老師參與其中，教育部將引導改進。

●與台斷交5天 聖多美與陸復交

在與台灣斷交隔5天後，聖多美普林西比昨日與大陸簽署復交公報，恢復兩國中斷近20年的外交關係。大陸外交部長王毅強調，一個中國原則是人心所向，更是大勢所趨。聖多美外交部長博特略則先就過去與台灣建交認錯，並且歡迎大陸企業和遊客赴聖多美投資興業和旅遊。

重點要聞

●反同婚民調 稱7成支持「交付公投」

反同婚團體昨在中山南路集會陳情，下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩指出，根據該聯盟委託進行的民調結果，超過57%民眾反對改變婚姻定義，更有超過76%的民眾支持公投，婚姻家庭應由全民決定，要求立院停止審查，將該案交付公投。

●亞太茶葉系 成立1年就停招

下學年度大專招生名額減少近萬個，以遠東科技大學從3465個降至2936個、少529個最多，一般大學以中華大學從1805個減到1307個、少498個最多。各科系（組）有143個有學制停招，其中56個完全消失，以亞太創意技術學院3系部分學制停招、14系消失最多，該校茶葉技術應用系本學年度才設立，下學年度就停招。

●叫Siri撥打「老媽」警找到iPhone失主

找手機叫老媽有用！台中一名男子掉了包包，被撿到的民眾送往派出所，但包內只有鑰匙跟手機iPhone 6，沒有任何證件，讓警方苦找不到失主，警員機警用Siri語音辨識，撥打通訊錄內的電話，嘗試任何親友稱謂都找不到人，最後請Siri撥打「老媽」，成功接通找到失主。

重點要聞

●危險老屋更新優惠 適用範圍擴及數十萬戶

為加速都市危險及老舊建物更新重建，行政立法政策協調會報昨天討論內政部擬訂的「都市危險及老舊建築物重建獎助條例」草案，專法提供租稅減免、建蔽率及容積獎勵等優惠措施，並擴大適用範圍，草案將提報周四行政院院會通過，估計適用對象高達數十萬戶。

●中聖建交 全球戰略重於挖台友邦

蔡政府上台後，中共挖我邦交國日亟，繼聖多美普林西比後，近來與梵蒂岡的接觸也日趨頻繁。但北京涉外人士表示，面對以美國為首的西方國家圍堵，以及大陸內部事務日趨嚴重，今後大陸全球戰略布局要遠比兩岸關係的考量更重要。

●謝志偉諷政黨 外長認不妥

駐德代表謝志偉在臉書發文，評論新竹光復高中「納粹遊行」事件，譏諷說「把黨旗當國旗，正是納粹表現」，並指「某些政黨」把國旗當圖騰，恐嚇或甚至毆打國人，是典型納粹特徵。外交部長李大維答覆立委質詢時表示，謝志偉身分是駐外代表，不是教授或電視節目主持人，「我會和他講」。

重點要聞

●RF-16升空 清楚拍到遼寧艦

中國遼寧號航艦編隊從廿三日起進行跨海區演訓，不僅到日本宮古島以東的西太平洋海域演訓，前晚開始航近台灣周邊海域，並貼著我防空識別區外緣海域向南及西南方航行，日本自衛隊與我國軍方先後對遼寧號等艦展開嚴密監控，空軍花蓮基地昨更派出RF-16偵照機，成功拍到遼寧艦及伴隨艦隊清晰照片和動態。

●外長：新邦交口袋名單 不只1國

聖多美普林西比與台灣斷交並轉與中國復交後，國人擔憂出現骨牌效應或影響總統出訪行程。面對中國因素影響我邦交關係，民進黨立委昨在立法院外交及國防委員會提醒外交部，不一定要烽火戰，但應有所作為、攻守並用，並詢問有無爭奪新邦交的口袋名單？外交部長李大維答詢時肯定地說：「當然有，而且是一個以上。」

●終結雙薪肥貓、黨職併公職 下會期拚三讀

為徹底杜絕雙薪肥貓，立法院司法及法制委員會已陸續完成審查「公務人員退休法第二十三條之一修正草案」、「學校教職員退休條例第十三條修正草案」、「政務人員退職撫卹條例第十二條修正草案」，規範領有月退休金或月退職酬勞金的退休公務員、教職員、政務人員，若再任公職、政府捐助達二十％的法人、基金，且月薪超過基本工資者，須暫停領取。雖然政院版的年金改革草案要等到立院下會期才提出，不過，立法院已於本會期完成審查禁領雙薪、終結黨職併公職等修正草案，可望在下會期完成三讀。

(中時電子報)