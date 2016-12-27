喬治麥可驟逝 引發心臟健康討論

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英國流行音樂巨星喬治麥可驚傳驟逝，他的經紀人透露死因為心臟衰竭，根據統計，每年耶誕節到元旦新年之間，心臟疾病發生機率傾向比全年其他期間略為增加。

根據媒體報導，喬治麥可（George Michael）的經紀人李普曼（Michael Lippman）指出，53歲的這位男星因為心臟衰竭，在家中辭世。不過，先前警方表示，喬治麥可，死因尚不清楚，但初步判斷並無疑點。

這位流行巨星的隕落，近日引發許多有關心臟健康的相關討論。醫學專家指出，每年年底的耶誕節到新年元旦期間，心臟疾病發生機率容易增加，與全年其他時期相比，發病機率大約增加5%。

統計顯示，由於從耶誕節到新年之間，許多民眾常會暴飲暴食，大量喝酒，再加上心理壓力、缺乏運動等因素，使得這段期間心臟疾病出現的機率因此提高。

對於高血壓患者來說，年底假期的種種生活習慣改變，使得心臟病與中風風險更加提高。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，紐奧良奧希納醫學院（Ochsner Clinical School）運動研究實驗室主任暨心臟病復健預防醫療部主任拉維（Chip Lavie）指出，以喬治麥可為例，除非有解剖報告，否則很難了解到底發生了什麼事。

拉維推測，許多常見因素都可能是病發肇因，包括致命性的心律異常、動脈血管瘤破裂、肺栓塞以及藥物過量等。

另外，北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）康恩醫療系統（Cone Health System ）心臟衰竭與機械循環輔助高級研究計畫醫學主任班席姆韓（Dan Bensimhon）則表示，發生猝死的原因頗為複雜，心臟衰竭有時候可能只是因素之一。

席姆韓表示：「身體健康的民眾並不會因為少數幾種因素就突然死亡。我判斷這位男星或許本來就有一些狀況較嚴重的疾病，導致心臟出現急性病況。」1051227

(中央社)