Jolin3年前露點照突瘋傳 經紀人氣罵假的
蔡依林(Jolin)日前才爆出與交往六年的錦榮分手，但她心情看來毫無受到影響，昨還開心po出聖誕照。沒想到晚間又網友透露自己收到朋友傳來的走光照，隨即造成不少網友「領取」，但Jolin經紀人受訪時表示那是P圖，尤其活動是3年前她到高雄辦簽唱會的照片，突然流出也讓不少粉絲相當氣憤。
昨晚PTT突然有不少網友「索取」Jolin走光照，且從網路流傳的照片發現，該活動是3年前Jolin在高雄夢時代舉辦簽唱會時的內容，當時穿著吊帶褲的她，唱跳時的確因為動作大，導致裡頭的小可愛不斷滑落，可Jolin都有適時往上拉，從先前網友放上網的影片來看，她的確沒有走光。
而Jolin經紀人在接受《蘋果日報》訪問時，也強調照片是P圖，更認為若真的走光，當時就應該已經鬧上版面，怎會3年後才爆出，他也呼籲外界別以訛傳訛以免觸法。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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