1張發票追線索 台南女屍案偵破
有台南市民眾昨天在安南區一處圳溝旁小路發現一具女性屍體，警方在獲報3小時內，依死者身旁遺落的一張發票等物證，查出死者身分及一名友人梁姓男子涉嫌重大，循線逮捕破案。
台南市政府警察局第三分局表示，昨天下午3時許接獲民眾報案，北安路二段的加油站後方圳溝旁小路發現一具女性屍體；經採證屍體旁遺落物品，憑一張購物商場會員卡及一張皺巴巴的發票等細微證據，循線查出死者為47歲的魏姓女子。
警方指出，經台北市政府警察局北投分局的協助下，確認梁姓男子涉嫌重大；隨後派人到梁男位於台南市永康區的住處訪查，將涉案人、車帶回偵訊及採證。梁男初步坦承犯案，訊後依殺人罪嫌移送檢查偵辦。
警方指出，梁男與死者為朋友關係，疑似因金錢糾紛而鑄下大錯。警方在發現死者後3小時內迅速破案，也盼死者能安息。1051227
(中央社)
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