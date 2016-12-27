黑盒子：巴西足球隊空難 飛機燃料耗盡

11月28日搭載巴西查比高恩斯足球隊前往哥倫比亞的美里達航空公司包機空難事件，造成71人死亡，原因是燃料耗盡和超重。

哥倫比亞民航局航空安全科長波尼亞（Fredy Bonilla）上校今天發布黑盒子分析初步報告，駕駛艙錄音顯示，正副駕駛討論在哥倫比亞萊蒂夏（Leticia）或波哥大降落的可能性，「因為飛機燃料已經在極限」，但他們最終沒有這樣做。

波尼亞表示，正副駕駛都知道燃料不夠，而飛行途中，正駕駛吉洛卡（Miguel Quiroga）甚至已經決定在波哥大降落，但之後又改變主意，直飛黑河（Rionegro）。

除了缺少燃料外，調查還發現美里達班機搭載的重量比允許的上限多出500公斤。但據波尼亞指出，「這一點並非導致意外發生的優先因素。」

據調查，正駕駛在玻利維亞聖克魯斯（Santa Cruzde la Sierra）機場提交的飛行計畫指出，飛機的燃料自主時間為4小時22分鐘，和飛行時間一樣。但根據規定，應該有比飛行時間多出長1小時30分鐘的燃料。

調查指出，飛機的飛行計畫也應該列出第二選擇機場，但美里達只登記波哥大。

調查發現的另一項違規是肇事飛機沒有在2萬9000英尺上空飛行的認證，但在玻利維亞提交的飛行計畫卻登記將在3萬英尺上空飛行。

換句話說，玻利維亞機場批准此飛行計畫，根本就不對。

此外，報告還指出，當正駕駛向哥倫比亞Jose Maria Cordova機場管制塔台申請降落時，沒有告知他們事態的嚴重性，或說明4個引擎其中2個已經停止運作。

不久後，第3個引擎也停止運作，錄音內容顯示塔台詢問是否需要發生緊急情況時的地面服務，正駕駛答稱「不需要。」

墜機意外發生前4分鐘，第4個引擎也停止運作，導致全面性電力故障，正駕駛通過主系統的信號通知緊急迫降，要求塔台指引，塔台於是詢問飛機的高度，他說在離跑道8.2英里，但塔台尚未回應，飛機就以時速230公里的力道撞擊地面。1051227

(中央社)