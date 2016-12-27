布蘭妮傳意外死亡 唱片公司證實推特遭駭
英國歌手喬治麥可才傳出心臟衰竭過世的噩耗，未料不到多時，竟又傳出天后「小甜甜」布蘭妮死訊，所幸後來證實是虛驚一場。
索尼唱片公司25日在官方推特發文寫道：「布蘭妮『願妳安息』（R.I.P.），生平1981至2016年」，死因主要是「意外死亡」，這讓接獲噩耗的粉絲難以置信，不過這則貼文隨後遭到刪除，唱片公司也緊急發聲明澄清，表示帳號被駭客入侵，才會被惡意散布假消息，也向布蘭妮及她的歌迷致歉，而目前官方推特已恢復正常運作，請歌迷無須過度恐慌，據悉，搞鬼的是著名駭客組織「OurMine」，昔日臉書創辦人札克柏格等名人都曾遇駭。
(中時電子報)
關鍵字：布蘭妮
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