晚期肺癌不放棄 治療提高存活率

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台北慈濟醫院胸腔內科醫師黃俊耀（右）表示，晚期肺癌可依個人化設計，給予標靶藥物、免疫抑制劑、化療合併使用血管增生抑制劑等治療方式，千萬不要因第4期就放棄治療。（慈濟提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年12月27日

台北慈濟醫院胸腔內科醫師黃俊耀表示，晚期肺癌可依個人化設計，給予標靶藥物、免疫抑制劑、化療合併使用血管增生抑制劑等治療方式，千萬不要因第4期就放棄治療。

台北慈濟醫院今天表示，肺癌往往被發現得晚，所以存活率低於其他癌症。為了能早期診斷、早期治療、提高存活率，針對肺癌的高危險族群，可以早期篩檢。

醫院說，62歲的李女士，7年前罹患肺腺癌第4期，左肺有腫瘤，癌細胞已轉移到骨頭且胸腔積水。醫師以標靶藥物持續治療，骨頭的癌細胞和胸腔積水消失，腫瘤也縮小，至今維持正常的生活。

這名病患適合以標靶藥物治療，幾乎沒有皮膚疹、腹瀉、甲溝炎等副作用，存活已超過7年。

肺癌分為肺腺癌、鱗狀上皮癌、小細胞肺癌，及大細胞肺癌，台灣每年肺癌新發病例約1萬2000人，其中，約6至7成是肺腺癌。

台北慈濟表示，男性肺癌病人，約9成以上有抽菸史；女性肺癌病人多數沒有抽菸史，推測與二手菸害、油煙、環境空氣汙染或家族史有關。

黃俊耀說，有8成的患者因長期咳嗽、咳血，甚至癌細胞轉移，造成骨頭疼痛，就醫才發現是無法開刀的晚期肺癌。

黃俊耀呼籲，晚期肺癌可依個人化，設計適當的治療方式，勿因第四期就放棄治療。他說，目前最新的抗癌藥物是免疫抑制劑，它能提高免疫系統對腫瘤的辨識認知，活化淋巴球，進而攻擊腫瘤，增強抗癌成果。

黃俊耀表示，健保的癌症重大傷病卡效期5年，有些晚期肺癌患者，因病情控制穩定，已換發第二張了，存活超過8至9年，且過著正常的生活，甚至可出國旅遊。1051227

(中央社)