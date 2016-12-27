復興航權分配變瘦肉綁雞肋 業者不急要

交通部民用航空局原本打算以肥肉綁瘦肉方式，分配復興航空停飛後航權，但業者發現以往視為肥肉的兩岸航線現在像瘦肉，而被歸為瘦肉的國內航線如雞肋，業者已不急著要。

民航局向來的肥肉綁瘦肉原則，就是以較賺錢的兩岸航線，搭配獲利低或虧損的國內航線。

業者原本都想搶兩岸線中最熱門上海航線，但現在發現，復興航空運輸股份有限公司兩岸航線好的時間帶在停飛後，早就立刻被其他航空公司補上，就算分到上海航線，也可能只飛紅眼航班，不再是黃金線，肥肉成瘦肉。

目前由華信航空股份有限公司暫飛的台北-花蓮及台中-花蓮航線，一直是民航局要與兩岸航線綁在一起的瘦肉，但虧損嚴重，在業者看來，稱不上瘦肉，只是雞肋。

包括中華航空股份有限公司、長榮航空股份有限公司及遠東航空股份公司現在對興航重分配的航權無強烈意願，業者認為如果只是瘦肉加雞肋，何必急著分？

民航局說，如果業者現在不想分航權，也不會強迫分配。

民航局表示，上海航線的確較有經營利潤，但興航停飛後，原飛航時間帶由相關管理單位收回，因上海非常忙碌，已無法申請到原有時間帶，開航無法預期，也無法有預期獲利，將兩岸航線與國內航線搭配方式，對業者來說，已不具原先誘因。

至於興航原飛航的國際航線，絕大部分都是航權無限制航點，各航空業者都可依需求申請，無任何誘因。1051227

(中央社)