綠川開蓋重見光明 中區再生一大里程碑

台中市政府編列新台幣8億元啟動「新盛綠川水岸廊道計畫」，最終階段的環境營造工程（雙十路至民權路段）日前開工，其中具歷史性的綠川終於開蓋，深埋水泥地底下的綠川重見光明。（市府提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月27日

台中市政府編列新台幣8億元啟動「新盛綠川水岸廊道計畫」，最終階段的環境營造工程日前開工，其中具歷史性的綠川終於開蓋，深埋水泥地底下的綠川重見光明。

東協廣場前的綠川，在熙攘往來卻不曾駐足的人群下沉寂了20多年。見證了中區發展歷史，隨著文化、經濟的快速發展，其風貌也經歷幾次大幅變化。

日治時期，綠川配合都市計畫截彎取直，興建沿岸護坡的改造工程，成為一條橫亙市街的清澈河川。可惜後來因為市場發展，上百戶違建戶違法占領溪川兩側，又將污廢水排入其中，演變成一條臭水溝，儘管後來70、80年代拆除了違建，恢復部分景觀樣貌，但也將部分河段加蓋成道路及停車場，往日風華就此消失。

市長林佳龍上任後，推動中區舊城再生從整治綠川開始，編列8億元啟動「新盛綠川水岸廊道計畫」，分成水源淨化、汙水截流、環境營造等三階段工程依序施工，進行水質改善及景觀營造，讓綠川成為一條人們可以親近的河川，未來不管是行人或自行車均可自由穿梭在沿岸。

水利局表示，讓長期深埋在水泥地底下的綠川重見光明，是深具歷史性的一刻，代表舊城再生一大里程碑，完工後將讓舊城區煥然一新，找回昔日的歷史榮耀。1051227

(中央社)