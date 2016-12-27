想領養流浪動物 意外找回走失數月愛貓

佛羅里達州一名住在傑克森維爾市的男子，日前在友人陪同下到流浪動物收容中心，打算領養貓咪，因為他原本飼養的愛貓已走失數月，結果竟然意外與愛貓團圓。

位於傑克森維爾（Jacksonville）的流浪動物收容中心「傑克森維爾人道協會」（Jacksonville Humane Society）日前透過臉書分享名叫「邦邦」（Bon Bon）的貓咪與主人久別重逢的故事，獲得網友熱烈回響。

傑克森維爾人道協會表示：「邦邦從今年10月初就到我們這邊了，我們不知道為什麼，對牠來說一直很難找到領養家庭。原來，這當中有個非常特殊的理由。」

一名年輕男子21日在友人陪同下來到傑克森維爾人道協會，打算領養一隻貓咪，因為他心愛的貓咪幾個月之前走丟了，他想要再找一隻貓咪來陪伴。

結果，這名男子在收容中心的所有貓咪當中，發現了一隻害羞的深色小貓，看起來跟走丟好幾個月的愛貓長得很像，結果查證之下，發現被工作人員取名為「邦邦」的這隻母貓，原來就自己養的「密斯蒂」。

工作人員表示，「邦邦」走失不久，就被熱心民眾撿到，送來收容中心，「現在牠終於可以回家，團圓過節，回到真正屬於牠的家。」

有網友在傑克森維爾人道協會臉書發文回應寫道：「天啊，這真像是個耶誕節奇蹟！」1051227

(中央社)